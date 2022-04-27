Третьокласник з Теофіполя передав українським військовим дрон, який отримав у подарунок на день народження

Захисники, які зараз воюють на сході України, вже отримали коптер. Тепер він працюватиме на користь ЗСУ. Військові на знак вдячності запросили маленького волонтера приїхати познайомитися, але вже після перемоги.

В мирний час Рома відвідував безкоштовні заняття з англійської мови у Гончаренко центрі в Теофіполі. Коли почалась війна, центри перетворились на волонтерські хаби, які займаються допомогою армії та біженцям. Маленький учень не залишився осторонь та теж вирішив допомагати. Він передав військовим дрон, що привіз йому на день народження з Чехії батько. Хлопчик самостійно прийняв це рішення, адже, за його словами, коптер зараз потрібніший саме солдатам.

Роман додав до дрону листа для фронтовиків, в якому подякував їм від себе та своєї родини за честь, сміливість та патріотизм. «Дорогі захисники, я дуже хвилююся за вас, оскільки ви там на передовій проти дуже сильного ворога. Але ви тримайтесь, маєте вистояти!», – написав юний волонтер у своєму листі.

Військові були розчулені цим подарунком та надіслали хлопцю відео, де запросили його до армії, але вже після перемоги. «Отримали твій самольот, коптер. Чекаємо тебе в армії. Ромчику, дякуємо тобі за сердечність, що ти правильно виховуєшся батьками. Здоров’я тобі!», — відповіли Ромі бійці у своєму зверненні.







Наразі Гончаренко центри продовжують займатись не лише волонтерством та освітою, а й патріотичним вихованням. «Наші діти – неймовірні! Вони все розуміють та вимушені дуже швидко дорослішати в цих непростих умовах. Але найголовніше, що вони ростуть небайдужими та патріотичними. А ми, дорослі, маємо робити все, щоб у підростаючого покоління було щасливе майбутнє та мирне небо над головою», – наголосив засновник мережі, нардеп Олексій Гончаренко.

Для довідки: Гончаренко центри — є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та біженців. Мережу засновано народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.