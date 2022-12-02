Про це він розповів в етері Еспресо.



Військовий аналітик, як один зі співавторів дослідження британського Королівського інституту об’єднаних сил "Попередні уроки бойових дій після вторгнення Росії до України", визначив принципові проблеми російської армії.

"Я не розкрию особливих секретів особливо для фахівців те, що у російській системі управляння привалює радянська школа, яка не заохочує офіцерів до якоїсь ініціативи. Тобто відома формула, що ініціатива карається виконанням, продовжує домінувати. І якщо порівнювати російські збройні сили з українськими, то ми після 2014 року від таких принципів відмовилися і зараз у нас зовсім інша культура управління. Тому, що у нас навіть на рівні командира бригад і нижче є дуже високий рівень автономності, у нас кожен командир, виходячи з оперативної обстановки, мав достатню свободу дій і швидко адаптовувався до змін. А росіяни, не дивлячись, що ситуація була не такою, як планувалося, все одно продовжували реалізувати поставлені задачі, адже було очевидно, що роблячи спроби виконати завдання, вони тільки погіршували ситуацію для себе і зазнавали більших втрат, ніж могли понести, якби були більш адаптивними. І це насправді принциповий і найбільш визначальний момент", - пояснив керівник Центру оборонних реформ.

Олександр Данилюк не думає, що росіяни можуть змінити такий підхід, бо це суперечить природі та філософії не лише їхньої військової, але і політичної системи.

"Тобто це не тільки історія про ініціативу, а тут весь набір класичних моментів. Наприклад, "синдром месенджера", тобто у людини, яка приносить новини, є схильність, щоб погані новини не приносити. І це призводить до того, що російські керівники дуже часто не отримують об'єктивну розвідувальну інформацію чи доповіді від своїх підлеглих. Звичайно, перший і другий моменти у комбінації впливають на те, що вище керівництво, не оцінюючи адекватно ситуацію, ставить задачі, а російські командири їх приймають і виконують, хоч і розуміють безперспективність таких завдань. Важко уявити, щоб таке було в Україні, бо у нас офіцери, які відповідають за свої підрозділи, вбачаючи якісь прорахунки, обов'язково говорять про це навіть найвищим командирам. Також росіяни вразливі до заходів стратегічного маскування та введення в оману, тому що вони спрямовані на заплутування противника, а не на розкриття таких спроб у свій бік. І це теж дуже важливий момент. Ось, мабуть, три важливих недоліки армії РФ", - зауважив Данилюк.

Результати дослідження британського Королівського інституту об’єднаних сил свідчать, що Росія планувала захопити Україну за 10 днів, але підвела надмірна секретність

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк казав, що Росія планувала захопити Центральну Україну, знищити уряд, убити десятки тисяч людей, прибрати сліди й медійно видати це за "визволення"

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb