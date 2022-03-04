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Тримають свої позиції. Як працюють інтернетні війська України
Для користувачів інтернету, які не можуть взяти зброю до рук, або долучитися до айті-армії є важлива ініціатива — інтернет-війська України
Таку інформацію опублікувало Міністерство цифрової трансформації в Україні у Telegram.
У повідомленні також прикріплено посилання на сторінки у різних соціальних мережах Інтернет військ України. Там вони публікують завдання які необхідно виконувати.
Користувачі Facebook та Twitter публікують дописи з інформацією про те, що відбувається в Україні з хештегами #StandWithUkraine #StopPutinNOW #NoFlyZone і так намагаються привернути увагу світової спільноти до війни в Україні.
Таким чином, інтернет війська вже зібрали понад 1 000 000 підписів у петиції про закриття неба над Україною. Вона розміщена на європейському сайті Open Petition.
Також користувачі соціальних мереж блокують сторінки російських пропагандистів, зливають інформацію про пересування ворожих збройних сил боту @stop_russian_war_bot та намагаються донести жителям Росії, що насправді відбувається в Україні надсилаючи їм фото та відео.
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