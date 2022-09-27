Відео опублікував у своєму Instagram батько Леона Олександр Буша.

Трирічний хлопчик з Ірпеня Леон Буша, який став зіркою соцмереж після виконання а капела "Ой у лузі червона калина", вразив виконанням нової пісні.

У новому відео маленький українець переспівав популярну композицію рок-групи "Океан Ельзи" "Обійми".

"В кінці відео я запитав у Лео, що він зробить в першу чергу, коли дізнається про нашу перемогу. Заплющивши очі, він мені відповів. Його відверта відповідь неймовірно зворушлива. Наскільки сильно він бажає миру. Я впевнений, що кожен з нас чекає на нашу перемогу так само сильно, як Лео. Наближаємо перемогу разом. Хто, чим може, на своїх місцях!", - написав батько хлопчика під відео.

На відео видно, що, почувши питання від тата, хлопчик без роздумів відповів, що після закінчення війни він просто заплющить очі і скаже: "Так, ми перемогли".

Коментатори залишились у захваті від виконання пісні маленьким Лео та його повоєнних планів.



