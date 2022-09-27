Трирічний Лео з Ірпеня зворушив виконанням пісні "Океану Ельзи"
Маленький мешканець Ірпеня Леон Буша заспівав хіт "Обійми" українського гурту "Океан Ельзи"
Відео опублікував у своєму Instagram батько Леона Олександр Буша.
Трирічний хлопчик з Ірпеня Леон Буша, який став зіркою соцмереж після виконання а капела "Ой у лузі червона калина", вразив виконанням нової пісні.
У новому відео маленький українець переспівав популярну композицію рок-групи "Океан Ельзи" "Обійми".
"В кінці відео я запитав у Лео, що він зробить в першу чергу, коли дізнається про нашу перемогу. Заплющивши очі, він мені відповів. Його відверта відповідь неймовірно зворушлива. Наскільки сильно він бажає миру. Я впевнений, що кожен з нас чекає на нашу перемогу так само сильно, як Лео. Наближаємо перемогу разом. Хто, чим може, на своїх місцях!", - написав батько хлопчика під відео.
На відео видно, що, почувши питання від тата, хлопчик без роздумів відповів, що після закінчення війни він просто заплющить очі і скаже: "Так, ми перемогли".
Коментатори залишились у захваті від виконання пісні маленьким Лео та його повоєнних планів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.78
Купівля 40.78Продаж 41.73
-
EUR
Купівля 39.25Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе