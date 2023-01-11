Триває знайомство телеканалу з глядачами та читачами

А вже наприкінці січня серед учасників опитування буде розіграно цінні призи.

“Дорогі друзі, дякуємо за довіру! Ми хотіли б з Вами краще познайомитись. Якщо Ви читаєте або дивитесь Еспресо, заповніть, будь ласка, цю форму. Це займе всього 5 хвилин вашого часу. Будьмо знайомі!” - йдеться у зверненні.

Щоб заповнити форму знайомства потрібно перейти за посиланням або сканувати QR-код.

Будьмо знайомі!

