Троє гірників травмувались на шахті у Дніпропетровській області
18 грудня на шахті "Дніпровська" у місті Тернівка Дніпропетровської області травмувалися троє гірників
Дані про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі компанії "ДТЕК Павлоградвугілля", якій належить шахта.
Шахтарі травмувались під землею. Сталася поломка гірничого комбайна.
Троє гірників зазнали легких та середньої важкості травм.
Травмованих доправили до лікарні в Павлограді. Їхній стан стабільний.
Причини нещасного випадку з'ясовує комісія.
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