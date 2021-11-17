Троє українських військових дістали поранення в зоні ООС, окупанти дев'ять разів порушили "тишу"

Про це повідомляє штаб ООС.

"Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я поранених - задовільний", - передає штаб ООС.

Від початку доби збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим "тиші", сім з яких - із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

Із мінометів калібру 120 мм окупанти відкривали вогонь по Невельському.

Із мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів російські війська вели вогонь у районі Новоолександрівки.

Неподалік Золотого-4 окупанти двічі стріляли по українських позиціях із мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Кряківки та Причепилівки російські збройні формування стріляли із артилерії калібру 152 мм.

У бік Кримського окупанти вели вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Російські окупанти обстріляли українські позиції біля Мар'їнки, застосовуючи міномети калібру 82 мм.

Також на Луганщині військовослужбовці ЗСУ зафіксували, як безпілотний літальний апарат імовірно типу "Орлан-10" перетнув лінію зіткнення.

Сили ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими угодами озброєння.



Як повідомлялося раніше, Спецальна моніторингова місія ОБСЄ виявила на окупованій Росією території Донеччини 30 танків за межами погоджених місць зберігання озброєнь.