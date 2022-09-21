Трьохсотим "Л/ДНРівцям" наголошують, що вони не є громадянами РФ, бюджет якої розрахований на відновлення поранених, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що поранених військових з так званих Донецької та Луганської народних республік Росія не хоче забирати з передової, оскільки на їхнє лікування не передбачено коштів у бюджеті
Про вона повідомила в ефірі Еспресо.
"Ми не можемо проголошувати конкретні дані, але вони достатньо переконливі. Зокрема, Росія починає прибирати з передової, де можливий такий контакт, штатні підрозділи, а виставляти туди більше мобілізованих так званих Л/ДНР, яких не шкода. Тому виникають внутрішні конфлікти, оскільки мобілізовані усвідомлюють, що їх виставляють як гарматне м'ясо, що їх не хочуть забирати як 300-х з передової. Вони знають про те, що при зверненні в шпиталі там, за поребриком, їм не раді. Їм наголошують, що вони не є громадянами РФ, бюджет якої розрахований на відновлення поранених. Тому вони чітко усвідомлюють, що не потрібні цій країні, за яку топили стільки часу", - сказала Гуменюк.
- Російські військові усвідомлюють, що скласти зброю й здатися у полон Україні, – комфортніше за проживання в рідних домівках.
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