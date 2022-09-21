Про вона повідомила в ефірі Еспресо.

"Ми не можемо проголошувати конкретні дані, але вони достатньо переконливі. Зокрема, Росія починає прибирати з передової, де можливий такий контакт, штатні підрозділи, а виставляти туди більше мобілізованих так званих Л/ДНР, яких не шкода. Тому виникають внутрішні конфлікти, оскільки мобілізовані усвідомлюють, що їх виставляють як гарматне м'ясо, що їх не хочуть забирати як 300-х з передової. Вони знають про те, що при зверненні в шпиталі там, за поребриком, їм не раді. Їм наголошують, що вони не є громадянами РФ, бюджет якої розрахований на відновлення поранених. Тому вони чітко усвідомлюють, що не потрібні цій країні, за яку топили стільки часу", - сказала Гуменюк.

Російські військові усвідомлюють, що скласти зброю й здатися у полон Україні, – комфортніше за проживання в рідних домівках.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb