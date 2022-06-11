Троянським коням не можна давати українські паспорти: від'ї***ся від нас, - юристка Загребельська
Ексдержуповноважена Антимонопольного комітету України та юристка Агія Загребельська вважає, що коли міжнародні партнери дізнаються, що в Україну масового заходять російські олігархи - це впливатиме на послаблення їх контролю за санкціями
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".
"Уявіть собі, зараз приїдуть сюди російські олігархи з мільярдами доларів, які вони зможуть вкладати в рекламні бюджети. За які вони зможуть купувати телеканали, або засоби ЗМІ. За які вони зможуть купувати політичні проєкти. І це не Ілон Маск Це не підприємці, які в чесній, конкурентній боротьбі здобували переваги, отримали ринки. Це люди, які зросли в корумпованій системі. Які вміло дають хабарі, які краще за всіх заходили у кремль та знаходити спільну мову. Тобто виявляється, що гроші не пахнуть. Що гроші російських олігархів вже не кроваві, не кремлівські та ми готові їх брати. Це суперечить повістці, яку ми просуваємо серед наших міжнародних партнерів. Це впливатиме на послаблення їх контролю за санкціями. Якщо вони дізнаються, що в Україну масового заходять російські олігархи - це буде відлякуючий фактором будь - якого білого інвестора заходити в Україну", - наголосила Загребельська.
Загребельська також пояснила, що є вимоги, яким людина має відповідати для отримання українського громадянства.
"Це рішення президента, це його зона відповідальності. Вони захотіли отримувати наше громадянство, тому що ми вибороли своє місце на міжнародній арені. Тому що в Україні велике майбутнє. Тому що Україна сьогодні є найвпізнаваніший бренд у світі. Тому вони захотіли українське громадянство. Цим троянським коням ми не маємо давати паспорти. Ми маємо й близько не підпускати їх до кордонів України. Єдине, що мені хочеться сказати всім цим людям - просто від'ї***ся", - відзначила Загребельська.
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