Трухін має отримати підозру, а не звільнення з фракції, а директор ДБР звільнення, - Шабунін

У цьому переконані в Центрі протидії корупції.



Голова правління ЦПК Віталій Шабунін вважає, що виключення Трухіна з фракції/партії — це не покарання, а дешева подачка.



"Трухін, для початку, має отримати підозру в скоєному злочині. Наголошу — для початку", — пише Шабунін. "Я не знаю, чи Зеленський особисто дав вказівку відмазувати свого депутата від п’яної ДТП. Але фактом є те, що підконтрольне президенту ДБР п’ятий місяць це робить. І, якщо не дивитися вгору і припустити, що Зеленський знову нічого не знав, то вже сьогодні директора ДБР має бути звільнено. Не буде ж чесний президент такого терпіти, правда?", — вважає Віталій Шабунін.



"З ким закластися на гроші, що у Сухачова — ставленика Татарова на чолі ДБР — все буде добре? Хоча б тому, що Зеленський призначив його на посаду 31 грудня 2021 р. На п’ятий місяць кришування останнім п’яної ДТП, вчиненої президентським касиром Верховної Ради", — нагадав Шабунін.



"Дивлячись на спроби Трухіна купити патрульних за 150 тис. (зі спортивної сумки), одразу розумієш, чому офіс Зеленського зриває призначення незалежного керівника САП", — констатує Шабунін.



ЦПК також закликає максимально поширити розслідування "Української правди".



"Якщо спроби Трухіна відкупитися від п’яної ДТП побачить менше кількох мільйонів, команда Зеленського продовжить відмазувати свого депутата. Зараз головним завданням є максимальне поширення цього відео. Ми в ЦПК, наприклад, використаємо на це частину ваших донатів", — пише Шабунін.



"Інших закликаємо зробити так само. Як мінімум, показати це відео максимальній кількості друзів", — закликав голова ЦПК.



23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.

Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував виключення нардепа Трухіна з фракції та партії.