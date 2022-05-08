Трюдо підтвердив наміри Канади продовжити надавати Україні NLAW
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив у продовженні постачання систем NLAW та іншої протитанкової зброї
Про це Джастін Трюдо повідомив після завершення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми вже говорили, що будемо надавати NLAW та інше протитанкове обладнання. Ми будемо надавати все, що необхідно, а також будемо фінансувати зусилля з розмінування", – сказав він.
Трюдо також вказав, що відповідальність президента Росії Володимира Путіна за військові злочини в Україні очевидна. Відтак, Канада провжить підтримку України у війні з РФ.
- Нагадаємо, Трюдо 8 травня відвідав Ірпінь.
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