Трюдо підтвердив наміри Канади продовжити надавати Україні NLAW

Про це Джастін Трюдо повідомив після завершення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми вже говорили, що будемо надавати NLAW та інше протитанкове обладнання. Ми будемо надавати все, що необхідно, а також будемо фінансувати зусилля з розмінування", – сказав він.

Трюдо також вказав, що відповідальність президента Росії Володимира Путіна за військові злочини в Україні очевидна. Відтак, Канада провжить підтримку України у війні з РФ.

Нагадаємо, Трюдо 8 травня відвідав Ірпінь.

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