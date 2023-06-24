"Ну, по-перше — це красиво. Вже вкотре артилеристи з 43-ї бригади луплять ворога за допомогою наших Посейдонів. Цього разу – російський ЗРК "Птіцелов". Ось що означає, коли "пташка" в надійних руках захисників. Паліть російську нечисть, хлопці!", – написав Порошенко.

Як відомо, на початку травня 43-ій ОАБр Фонд Порошенка з волонтерами передали комплекс БПЛА Poseidon. Коли народна депутатка з "Євросолідарності" Вікторія Сюмар оголосила збір коштів на ці БПЛА для бригади – відгукнулося понад півтори тисячі людей, і не лише з Київщини. Доклалися до збору через проект "Очі арти" і Телеканал "Прямий" та "5 канал". Решту суми закрив Фонд Порошенка.



Фото: ЄС

"Традиційно до "пташок" ми передаємо комплекс керування дронами. Тут є все необхідне обладнання: генератор, Старлінк, джерело безперебійного живлення, і, головне, робочі місця — для оператора, пілота, коригувальника вогню та командира. Воїни дуже зраділи, бо це значно спростить їхню роботу. Приїхав, запустив "пташку" в небо, побачив ціль, влупив вогняним дощем по окупантах", – показав п’ятий Президент "начинку" всередині спеціально обладнаного кунга.

У бригаду також передали вантажівки DAF, мобільні лазні, пересувну автомайстерню і два танкові супертягачі Oshkosh. Основне призначення тягача – транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів. Корисне навантаження становить 60 тон.

Фото: ЄС

43-тя окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила – легендарне військове формування. На початку повномасштабного вторгнення бригада першою взяла на себе захист підступів до Києва. Її батареї були розгорнуті на Троєщині і в Святошині, громили русню під Гостомелем і в Бучі на вулиці Вокзальній. Зараз арта 43-ї прикриває нашу піхоту під Бахмутом на Донеччині і на Луганському напрямку.

Фото: ЄС

Як розповіли командири бригади через рік після вторгнення, загалом під час боїв на Київщині вдалося знищити не менше 2500 одиниць ворожої техніки – у тому числі й завдяки допомозі місцевих мешканців. У бригаді до початку вторгнення не було власної аеророзвідки, координатами допомагали цивільні – оператори "весільних" мавіків. Тепер, маючи потужні власні "очі", артилерія ще потужніше нищить ворога на східному фронті.