"Це крок, який дозволить захистити нацбезпеку держави": Кулеба про візовий режим з РФ

Про це повідомляють на сайті МЗС.

"З самого початку агресії МЗС України виступало за запровадження візового режиму з РФ. Час для такого рішення настав. Це - продуманий крок, який дозволить захистити національну безпеку нашої держави",- сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, запровадження візового режиму для РФ посилить контроль за в’їздом і перебуванням на території нашої держави російських громадян.

"Ми маємо чітко розуміти: хто, звідки та з якою метою приїздить до нас. Візовий режим допомагатиме виявляти осіб, які загрожують національній безпеці, на відстані від України", - повідомив він.

Міністр вважає символічним, що запровадження візового режиму з росіянами відбулось у день, коли Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

"Напрям руху нашої держави очевидний", - додав він.

17 червня Кабінет Міністрів України схвалив постанову про запровадження візового режиму із громадянами РФ.

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