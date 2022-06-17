"Це крок, який дозволить захистити нацбезпеку держави": Кулеба про візовий режим з РФ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що запровадження візового режиму з РФ дозволить захистити національну безпеку України
Про це повідомляють на сайті МЗС.
"З самого початку агресії МЗС України виступало за запровадження візового режиму з РФ. Час для такого рішення настав. Це - продуманий крок, який дозволить захистити національну безпеку нашої держави",- сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За словами Кулеби, запровадження візового режиму для РФ посилить контроль за в’їздом і перебуванням на території нашої держави російських громадян.
"Ми маємо чітко розуміти: хто, звідки та з якою метою приїздить до нас. Візовий режим допомагатиме виявляти осіб, які загрожують національній безпеці, на відстані від України", - повідомив він.
Міністр вважає символічним, що запровадження візового режиму з росіянами відбулось у день, коли Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС.
"Напрям руху нашої держави очевидний", - додав він.
- 17 червня Кабінет Міністрів України схвалив постанову про запровадження візового режиму із громадянами РФ.
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