"Війна може бути надовго": Тарас Чмут розповів про ключові потреби для ЗСУ

Про це він сказав в інтерв'ю НВ.

За його словами, озброєння більшої дальності, яке нещодавно почала отримувати Україна, суттєво ускладнює ведення бойових дій для противника, але поки рано говорити про зміну ходу війни.

На запитання про найбільш гостру потребу українського війська він відповів: "Бронетехніка, артилерія, системи ППО, автотехніка. А далі вже безпілотники, засоби зв’язку, нічна оптика і так далі".

Керівник фонду сказав, що в умовах повномасштабної війни немає достатньої кількості зброї.

"Ми воюємо з ядерною державою. Уявіть, що у нас завтра з’являються 10 тис. танків, а післязавтра по нам наносять ядерний удар. Чи допоможуть нам 10 тис. танків у випадку ядерного удару? Напевно, ні. Тому немає якоїсь цифри, скільки треба. Її просто немає. Будь-яка допомога важлива і потрібна. Вона дозволяє десь компенсувати втрати, десь наростити потенціал, а десь виграти час", - сказав він.

Тарас додав, що поки рано говорити про контрнаступ на Півдні, але є ймовірність, що "росіяни покинуть правобережжя Херсонської області, відступлять самостійно, як вони це зробили на Півночі".

На запитання про те, що українці в більшості ще не розуміють про війну, але їм варто про це знати, Чмут відповів: "Що це може бути дуже надовго".

За словами керівника фонду, з 24 лютого вдалось зібрати понад 4 млрд грн. І ще криптовалюта, яку складно рахувати. Більшість донатів, близько 70−80%, належать українцям, а не бізнесу.

26 липня ми писали, що фонд "Повернись живим" придбав для Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2.

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