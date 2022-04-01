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Це не перегрупування ворога, їх просто вибили - Ягун

1 квітня, 2022 п'ятниця
21:48
Новини Віктор Ягун

Це не перегрупування ворога, їх просто вибили з Київщини, зараз активна робота по Чернігівській та Сумській областях. Ворог спробує сконцентрувати увагу на Сході та Півдні, будуть намагатися тримати Південь від Енергодара до Херсона

Про відхід ворога та його потенційні плани розказав Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ в етері Еспресо TV

Генерал-майор зазначив: "Вони спробували зробити операцію прикриття, а то що наші збройні сили, наші хлопці вибивають цю недобиту гадину з України, то що вони відповзають за кордон, то що наші хлопці по їх хвостах луплять, вони залишають своїх загиблих та поранених. Вони намагаються це пояснити якимось перегрупуванням, полишенням території. Насправді їх просто вибили з Київщини, зараз активно йде робота по Чернігівській та Сумській областях. Я сподіваюсь, що незабаром ми зможемо змінити кардинально ситуацію на Слобожанщині, але це вже інший етап. "

"Для путіна терміново до 9 травня потрібна гучна маленька перемога, вони помішані на сакральних датах. Зараз я не знаю чи зможуть вони активно використовувати ті війська, які виходять з України, тому що вони дезорганізовані, розформовані, без техніки. Але те, що вони сконцентрують увагу, зокрема за допомогою в тому числі й авіації, на Сході та Півдні, це однозначно. Якщо на Сході будуть активні дії, то на Півдні скоріш за все будуть намагатися тримати лівий берег Дніпра, оця сторона від Енергодара до Херсона по Дніпру. Таким чином, щоб закріпитися на цій території. Ви бачите, вони вже в деяких містах почали своїх людей виставляти на керівні посади місцевих органів влади" – підкреслив Віктор Ягун.
 

  • Нагадаємо, 28 березня Віктор Ягун висловив думку , що окупанти не зможуть захопити Одесу без підтримки з півночі

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