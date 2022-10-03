"Це не прапор": співачка Корольова виправдалась за свій жовто-синій виступ у Москві
Російська співачка Наташа Корольова пояснила, чому співала на сцені в Москві у синій сукні на тлі жовтих полотен, чим налякала росіян
Свій виступ росіянка прокоментувала на одній з російських радіостанцій.
Російська артистка, уродженка України, вийшла на сцену у синій сукні, а під час номеру позаду неї зʼявились танцівники з жовтими прапорами. Корольова, коментуючи свій виступ, зазначила, що "ситуація висмоктана з пальця", і проти неї "на рівному місці розпалюється неприязнь".
"Багато років у мене є пісня про жовті тюльпани, її всі чудово знають. У мене є фінальний номер, коли мої хлопці виходять з атрибутикою. Це не якісь прапори якоїсь країни, це полотно для шоу. Вони навіть не жовті, а зелені. Ну ні, всі прив'язують - сукня, прапори", - обурилась співачка.
Росіяни, яких лякає лише натяк на українських прапор, направили проти Корольової хвилю гейту.
"Поєднання жовтого та синього – це просто поєднання жовтого та синього. Темно-синій. Що тепер? Забрати звідусіль ці кольори?", - сказала вона.
Співачка також додала, що прапори навіть не жовті, а "красиві зелені".
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