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"Це не прапор": співачка Корольова виправдалась за свій жовто-синій виступ у Москві

3 жовтня, 2022 понедiлок
12:41
Таблоїд На фото: російська співачка Наташа Корольова

Російська співачка Наташа Корольова пояснила, чому співала на сцені в Москві у синій сукні на тлі жовтих полотен, чим налякала росіян

Свій виступ росіянка прокоментувала на одній з російських радіостанцій.

Російська артистка, уродженка України, вийшла на сцену у синій сукні, а під час номеру позаду неї зʼявились танцівники з жовтими прапорами. Корольова, коментуючи свій виступ, зазначила, що "ситуація висмоктана з пальця", і проти неї "на рівному місці розпалюється неприязнь".

"Багато років у мене є пісня про жовті тюльпани, її всі чудово знають. У мене є фінальний номер, коли мої хлопці виходять з атрибутикою. Це не якісь прапори якоїсь країни, це полотно для шоу. Вони навіть не жовті, а зелені. Ну ні, всі прив'язують - сукня, прапори", - обурилась співачка.

Росіяни, яких лякає лише натяк на українських прапор, направили проти Корольової хвилю гейту.

"Поєднання жовтого та синього – це просто поєднання жовтого та синього. Темно-синій. Що тепер? Забрати звідусіль ці кольори?", - сказала вона.

Співачка також додала, що прапори навіть не жовті, а "красиві зелені".

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