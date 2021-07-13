Це просто чутки, - агент тренера-чемпіона світу про його роботу в збірній Росії
Агент Харун Арслан, який представляє інтереси Йоахіма Льова, заявив, що його клієнт не очолить збірну Росії з футболу
Про це повідомляє російське видання Sport24.
За словами Арслана, Йоахім Льов і збірна Росії - це просто чутки.
"Це просто чутки, не більше того. Навіть не хочеться коментувати чутки. До того ж, сьогодні такий прекрасний вечір", - сказав агент Харун Арслан.
61-річний Йоахім Льов очолював збірну Німеччини з 2006 року. Під його керівництвом національна команда виступила на шести великих турнірах і зуміла в 2014 році стати чемпіоном світу.
Також німецька збірна ставала срібним і двічі бронзовим призером чемпіонату Європи і бронзовим призером чемпіонату світу. У 2017 році команда виграла Кубок конфедерацій.
На Євро-2020 збірна Німеччини вилетіла від Англії у 1/8 фіналу.
- 14 квітня стало відомо, що головний тренер "Баварії" Ганс-Дітер Флік вирішив залишити мюнхенський клуб заради роботи у збірній Німеччині.
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