Це просто чутки, - агент тренера-чемпіона світу про його роботу в збірній Росії

Про це повідомляє російське видання Sport24.



За словами Арслана, Йоахім Льов і збірна Росії - це просто чутки.



"Це просто чутки, не більше того. Навіть не хочеться коментувати чутки. До того ж, сьогодні такий прекрасний вечір", - сказав агент Харун Арслан.

61-річний Йоахім Льов очолював збірну Німеччини з 2006 року. Під його керівництвом національна команда виступила на шести великих турнірах і зуміла в 2014 році стати чемпіоном світу.

Також німецька збірна ставала срібним і двічі бронзовим призером чемпіонату Європи і бронзовим призером чемпіонату світу. У 2017 році команда виграла Кубок конфедерацій.



На Євро-2020 збірна Німеччини вилетіла від Англії у 1/8 фіналу.