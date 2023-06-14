"Це удар в спину нам і нашим чоловікам на фронті": Печерський суд блокує рахунки аграрних підприємств

Про це пише телеканал "Прямий" у своєму матеріалі.

Працівниці агрокомпаній, які сьогодні приїхали на суд, просто в шоці: їхні рідні зараз на фронті, і це просто удар в спину тисячам родин.

Начальниця відділу персоналу ТОВ ПК Зоря Поділля Потапенко Тетяна обурена: «Після сьогоднішнього засідання нас емоції просто переповнюють, це таке обурення. Ми реально бачимо, що жодні докази, які ми сьогодні наводили, які адвокат надав, всі абсолютно документи підтверджуючі те, що це було в законному полі, вони до уваги взагалі не взяли».

За словами жінки, близько 190 працівників підприємства мобілізовані, і «Зоря-Поділля» з початку війни надала допомогу Збройним Силам України 16 мільйонів гривень.

«Я дуже обурена рішенням суду, тому що я зараз можу залишитися без роботи. Я переселенка з Маріуполя, приїхала в Гайсин понад рік назад. Мене взяли на роботу, бо у мене був досвід роботи на сільськогосподарському підприємстві в Маріуполі. У мене двоє неповнолітніх дітей. І таких багато, як я і через цю ситуацію ми зараз просто лишаємося без роботи і без заробітної платні. Тому я тут і підтримую своє підприємство і хочу, щоб наші рахунки відновили», – говорить Вікторія Павленко.

Мати українського військовослужбовця, який воює на фронті з першого дня війни, Олена Чернишова зазначила, що підприємство ПК «Зоря-Поділля» допомагає її сину. «Як допомагає військовим – один невеликий приклад: ми у себе вдома організували «пункт незламності» і готуємо продукти та відправляємо на передову. Я звернулася до «Зоря-Поділля», і мені допомогли борошном, цукром, виділили кошти, на які ми закупили м’ясо. Ми все готуємо і передаємо все через волонтерів. Треба було маскувальні сітки, плівку оббивати бліндажі – «Зоря-Поділля» всім допомагає. Моя дитина воює з першого дня і я зверталася не раз на фірму і вона дійсно допомагає», – розповідає жінка, яка працює на підприємстві вже 17 років.

Співробітниця підприємства Інна також зазначила, що рішення суду про блокування рахунків викликає обурення. «Нас переповнює взагалі зневага до цього всього, до цієї влади, яка не підтримує ні нас, ні наших дітей, ні наших чоловіків», – говорить жінка.

Адвокат Володимир Горделюк назвав рішення суду неправомірними: «Я сьогодні до останнього сподівався, що здоровий глузд і бажання розібратися переможе. Але, як ми бачимо, цього не сталося. Та кількість доказів і аргументів, яка була наведена стороною захисту, свідчить, що є всі підстави для того, щоб були зняті арешти».

Адвокат наголосив, що рішення суду будуть оскаржуватися.

«Генеральною прокуратурою розслідується справа проти двох компаній, які не мають жодного відношення до агрохолдингу», – сказав Горделюк.

Він зазначив, що блокування роботи агропідприємств має негативні наслідки для української економіки, наповнення державного бюджету та допомоги фронту.

Своєю чергою адвокат Євген Солодко також додав: «Частка агроекспорту в загальному експорті України станом на січень-лютий цього року складає 65%. Сукупна доля цих двох підприємств в цих 65% агроеспорту займає близько 10%».

«Всі обігові кошти підприємства заблоковані, підприємство працювати не може. Люди не отримують заробітну плату, бюджет не отримує податки. Вся діяльність заблокована. Не буде посівної. Хто буде відповідати?», – зауважує Солодко.

«Ми просимо скасувати цей арешт і дати можливість підприємству працювати далі. Тому що через декілька тижнів починається збір врожаю, потрібно закуповувати паливо-мастильні ресурси, закуповувати засоби догляду за рослинами», – казав Горделюк.

Володимир Горделюк також наголосив, що на підприємствах працюють в основному жінки, чоловіки і сини яких воюють на передовій. «Для того, щоб ефективно воювала на фронті одна людина, по статистиці, треба приблизно близько 17-ти працівників тилу, які будуть їх забезпечувати. Це і є тил – підприємство, яке забезпечує ефективне виконання нашими хлопцями задач на передовій», – додав він.