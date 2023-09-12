Це в інтересах Америки: лідер республіканців у Сенаті США закликав продовжити підтримку України

Про це Макконнелл заявив під час виступу в Капітолії, передає Укрінформ.

"Допомога демократичному партнеру в захисті його суверенної території від неспровокованої атаки нашого спільного ворога, вочевидь, в інтересах Америки. Дозвольте мені підкреслити, що ми не захищаємо Україну від агресії. Це роблять самі українці", - сказав Макконнелл.

При цьому він нагадав, що двоє найбільших противників Сполучених Штатів – Росія і Китай – оголосили про "дружбу без меж".

"Якщо ми не зможемо допомогти Україні зупинити Росію, є всі підстави вважати, що додасть сміливості і РФ, і Китаю", - застеріг республіканський лідер.