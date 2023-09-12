Це в інтересах Америки: лідер республіканців у Сенаті США закликав продовжити підтримку України
Лідер республіканської меншості у верхній палаті Конгресу США Мітч Макконнелл виступив із закликом продовжувати масштабну підтримку України, аби не допустити переваги найбільших противників Америки - Росії й Китаю
Про це Макконнелл заявив під час виступу в Капітолії, передає Укрінформ.
"Допомога демократичному партнеру в захисті його суверенної території від неспровокованої атаки нашого спільного ворога, вочевидь, в інтересах Америки. Дозвольте мені підкреслити, що ми не захищаємо Україну від агресії. Це роблять самі українці", - сказав Макконнелл.
При цьому він нагадав, що двоє найбільших противників Сполучених Штатів – Росія і Китай – оголосили про "дружбу без меж".
"Якщо ми не зможемо допомогти Україні зупинити Росію, є всі підстави вважати, що додасть сміливості і РФ, і Китаю", - застеріг республіканський лідер.
- Напередодні Washington Post повідомив, що у Республіканській партії США назріває розкол через допомогу Україні. З кожним наступним запитом про фінансування отримати схвалення Конгресу ставатиме все складніше.
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