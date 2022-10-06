"Це велика відповідальність": Потап виступив перед українськими військовими
Український музикант Олексій Потапенко, який зіштовхнувся із засудженням через тривалу відсутність в Україні, виступив для ЗСУ
Про це він повідомив у себе в Instagram.
Артист не уточнив, де саме відбувся виступ.
"Ми - єдина сила, нація, народ! У нас спільна і така бажана мета - перемога! Кожен із нас робить для неї все, що в його силах, кожен, як вміє, плекає і наближає цей момент!", - написав Потап.
Музикант зазначив, що захоплюється тими людьми, які зараз ризикують життям, відстоюючи батьківщину.
"Це мужні люди, якими ми захоплюємось і якими пишається увесь світ! Це наші Воїни! Наші Козаки! Виступати для них - це велика відповідальність і неймовірне задоволення! Слава Україні і Слава ЗСУ!" – додав артист.
- Олексій Потапенко 7 місяців перебував за кордоном. Його шанувальники засуджували таку позицію артиста
- За словами Потапа, вони разом із Настею Каменських заробили і передали ЗСУ майже 100 млн грн
- Повернувшись в Україну, артист заявив, що хотів на передову. Він також зазначив, що його батько записав Потапа до територіальної оборони.
- Відповідаючи гейтерам, які висміяли Потапа за заочне перебування в теробороні, він показав контракт про вступ до тероборони
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