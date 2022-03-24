"Це відрядження окупилося": СБУ виклала розмову окупанта з дружиною про пограбування осель на Київщині

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Під час дзвінка, загарбник просить рідних дізнатися ціну «нажитої» відеокарти та інших частин до комп’ютера. Відповідь його задовольнила настільки, що зробив висновок: "В принципі, це відрядження окупилося".



Впродовж розмови розповідає про плани: "Я піду зламувати квартири, нах*й. Висоток тут дох*я, десятиповерхових, нах*й. Буду зламувати будинки".



Чоловік заспокоює дружину, яка закликає його не говорити про це по телефону, каже, що грабунок – це не злочин: "Це х*йня. Тут по будинках єб*шат з мінометів".



"Хоча окупанту пора згадати, що «двохсотим» награбовані речі не знадобляться", - додає СБУ.



Нагадаємо, СБУ порушила справу проти російських пропагандистів Кисельова та Скабєєвої.

Перехоплені Службою безпеки України розмови російських загарбників свідчать, що під Миколаєвом їм страшніше, ніж у Чечні.