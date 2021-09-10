Це вирішує народ України, - Зеленський про висунення на другий термін
Президент Володимир Зеленський сказав, що рішення, чи варто йому висуватися на другий термін у 2024 році, буде приймати український народ
Про це він заявив від час Форуму YES Brainstorming.
"Це вирішує народ України", - сказав Зеленський.
При цьому у відповідь на уточнююче питання, чи є у нього такі плани, президент сказав, що має намір виконати всі свої обіцянки в один термін.
"Я нікуди не балотуюся. Я краще виконаю все, що я обіцяв у свій один термін, і поїду відпочивати", - запевнив він.
Під час своєї передвиборної кампанії Зеленський стверджував, що збирається пробути на президентській посаді лише один термін.
"Відразу хочу запевнити - йду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього", - обіцяв він виборцям.
Однак з часом його відповіді на це питання стали менш однозначними.
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