Це вирішує народ України, - Зеленський про висунення на другий термін

Про це він заявив від час Форуму YES Brainstorming.



"Це вирішує народ України", - сказав Зеленський.



При цьому у відповідь на уточнююче питання, чи є у нього такі плани, президент сказав, що має намір виконати всі свої обіцянки в один термін.



"Я нікуди не балотуюся. Я краще виконаю все, що я обіцяв у свій один термін, і поїду відпочивати", - запевнив він.



Під час своєї передвиборної кампанії Зеленський стверджував, що збирається пробути на президентській посаді лише один термін.



"Відразу хочу запевнити - йду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього", - обіцяв він виборцям.



Однак з часом його відповіді на це питання стали менш однозначними.

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