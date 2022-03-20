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Центр при РНБО нагадав, як діяти в разі штурму міста
Центр протидії дезінформації нагадав правила поведінки для цивільних мешканців у разі штурму міста
Про це йдеться в телеґрам-каналі ЦПД.
У разі штурму міста необхідно:
- Заклеїти вікна скотчем. Клеїти слід всю поверхню вікна, стрічка у стрічку, а не хрест-навхрест. Не підходити навіть до заклеєних вікон.
- Завжди тримати свій телефон зарядженим й бути готовими, що світло може вимкнутися.
- Використовувати світломаскування в нічний час.
- Якщо вмикаєте світло вночі, його не має бути видно з вулиці, щоб ворог не знав місце перебування людини.
- Під час обстрілу необхідно залишайтися на місці. Не треба намагатися втекти з місця обстрілу й наражати себе на ще більшу небезпеку. Вибігати на вулицю під час обстрілу небезпечно.
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