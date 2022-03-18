Центр протидії дезінформації попередив про небезпечну SMS-розсилку про нарахування грошей

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Центру протидії дезінформації.



"Українцям почало надходити повідомлення на телефон із текстом "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…" і далі йде посилання. У жодному разі не переходьте за цим посиланням! Є великий ризик того, що ваш телефон буде зламано", - йдеться у заяві ЦПД.



Зазначається, якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн через застосунок "Дія", очікуйте сповіщення про нарахування грошей у застосунку того банку, клієнтом якого ви є.



Сповіщення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію. Не переходьте за будь-якими сумнівними посиланнями, не перевіривши їх. Завжди краще зателефонувати на гарячу лінію.



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