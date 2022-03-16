Центр РНБО нагадав правила перетину кордону з дітьми під час війни
Центр протидії дезінформації повідомив, хто може вивезти дитину віком до 16 років за кордон під час війни
Про це йдеться в телеґрам-каналі ЦПД.
Дитину може супроводжувати один з батьків, бабуся дідусь, повнолітні брат, сестра, мачуха, вітчим або інша особа, уповноважена одним з батьків
Для виїзду в супроводі одного з батьків, бабусі, дідуся, повнолітніх брата чи сестри, мачухи, вітчима потрібно мати документи, що підтверджують сімейні зв’язки дитини та людини, яка її супроводжує (свідоцтво про народження, шлюб тощо).
Нотаріально посвідчена згода одного з батьків на виїзд дитини за кордон необхідна в разі виїзду дитини в супроводі людини, котра не є одним із її батьків, бабусею, дідусем, братом, сестрою, мачухою або вітчимом. Завірити довідку можна в органах опіки та піклування органів місцевого самоврядування.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.1
-
EUR
Купівля 32.39Продаж 33.42
- Актуальне
- Важливе