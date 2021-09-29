"Ці особи країну проживання переплутали": в ОАСК відреагували на штраф у 4,5 тис. грн судді Вовку

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Зазначається, що Вовк "неодноразово заявляв, що не має статусу підозрюваного у справі, щодо якої його нібито викликали".

"Зазначимо, що це не лише його особиста позиція, але й позиція українського суду, Вищої ради правосуддя, Офісу Генерального прокурора України і найголовніше – позиція українського закону. Напевно, що у ВАКС і НАБУ свій особливий закон, своя правосвідомість і правозастосування, або вони вчились не в українських вишах. А можливо, ці особи країну проживання переплутали, або послуговуються якимись директивами чи меморандумами. Зауважимо, що деяким особам рано чи пізно український закон доведеться прочитати і виконати, а найголовніше – відповідати за його систематичне ігнорування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

18 березня 2021 року слідчі завершили досудове розслідування щодо можливих зловживань суддями Окружного адміністративного суду Києва.

ВАКС уже 6 разів приймав рішення про примусовий привід Вовка до суду.

Згодом, Вищий антикорупційний суд наклав на голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка грошове стягнення у розмірі 4540 грн.

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