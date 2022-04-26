Цієї доби на Півдні України знищено 48 окупантів та 13 одиниць техніки, - ЗСУ

Про це йдеться у фейсбуці підрозділу.

"Протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині ворог, не маючи успіху в реалізації задумів просування в напрямку Миколаєва, посилив артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів та наших позицій.

Дві атаки противника в Херсонській області нашими підрозділами відбито із знищенням танка і БМП, решта сил під нашим вогнем відступила на попередні позиції.

Ворог не припиняє ведення розвідки за допомогою БПЛА, але влучність наших військових позбавляє його і інформації, і техніки, якою намагаються її здобути. Ще 2 "Орлани-10" та "Елерон" знищено при спробі розвідати наші позиції.

Крім того рашистське військо на півдні України зменшено ще на 13 одиниць техніки, серед яких 2 танки, 3 броньовані машини, 6 одиниць інженерної техніки, 2 – автомобільної. Втрати живої сили склали 48 орків.

Ранком по Одещині та Миколаївщині було нанесено ракетний удар. Ворог намагається тиснути психологічно постійними загрозами та періодичними пусками, але сили протиповітряної оборони напоготові.

Сам Миколаїв також накрили системами залпового вогню, влучивши в кондитерський цех, крамницю і по житлових будинках. Одну особу поранено, втрат немає.

В Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання флоту рашистів із підводними човнами продовжує тероризувати цивільне судноплавство, забезпечувати роботи з підйому майна із затонулого крейсеру й погрожувати нанесенням ракетного удару по всій території України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі сьогодні українські військові знищили 22 одиниці броньованої техніки, 2 літаки та зенітку.

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