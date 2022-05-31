Цієї доби на східному напрямку знищено близько 50 окупантів та 7 одиниць техніки

Про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід".

"30 травня, наші воїни знищили: особового складу – до 50; танків – 1; БМП – 1; САУ – 1; мінометів – 3; БПЛА – 1", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що на захисті південних рубежів Збройні сили України знищили 78 окупантів, ворожі танки, гаубиці та іншу техніку

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