Цієї доби на східному напрямку знищено близько 50 окупантів та 7 одиниць техніки
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
Про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід".
"30 травня, наші воїни знищили: особового складу – до 50; танків – 1; БМП – 1; САУ – 1; мінометів – 3; БПЛА – 1", - йдеться у повідомленні.
- Відзначимо, що на захисті південних рубежів Збройні сили України знищили 78 окупантів, ворожі танки, гаубиці та іншу техніку
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