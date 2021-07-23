Цієї суботи хтось із України може виграти 174 мільйони доларів в лотереї Powerball

"Вважаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, після того, як виграють неймовірний лотерейний приз в $ 174 млн (еквівалентно 4,7 мільярдам гривень) в лотереї Powerball ,"- каже представник спец-служби theLotter.net, Адріан Коореманс.

Джекпот Powerball досяг $ 174 млн, це понад 4,7 мільярдів гривень. Найближчий тираж пройде ввечері в суботу, 24 липня.

Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,15!

Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

theLotter.net - провідний в світі онлайн сервіс з продажу офіційних лотерейних білетів. "Звичайно, виграти джекпот Powerball можна тільки купивши лотерейний білет. Раніше для цього було потрібно спеціально їхати в США, щоб купити лотерейний білет особисто. На щастя, в цьому більше немає необхідності, " - додає він.

"Мільйони людей з усього світу замовляють лотерейні білети онлайн, через наш сервіс. Ми раді, що сьогодні ми можемо пропонувати наші послуги і жителям України," - продовжує Коореманс.

Ось як це працює

"Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином, або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях," - пояснює Коореманс. "Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter.net, ви можете брати участь в тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами."

Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:

1. Зареєструйтеся на theLotter.net

2. Виберіть лотерею Powerball

3. Виберіть 5 номерів (з діапазону 1-69)

4. Виберіть 1 номер 'Powerball' (з діапазону 1-26) в помаранчевому полі форми

5. Сплатіть покупку

"Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball на нашому сайті, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені," - каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення. Всі призи виплачуються повністю (після вирахування федеральних податків і податків штату). Сервіс не бере комісії з виграшів - оплата послуг здійснюється в момент покупки білета.

Так, у нас були переможці з України!

"Хоча у нас до сих пір ще не було переможців джекпотів з України, громадяни України неодноразово вигравали в тому числі і великі грошові призи в лотереї на сайті TheLotter.net," - розповідає представник прес-служби сайту.

Так, Наталія з України вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США - 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в $ 1 мільйон! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу склала б $ 15 мільйонів. Як виявилося, за результатами того щасливого для Наталії тиражу 26 вересня 2017, нікому не вдалося зірвати джекпот, проте відразу двоє виграли по $ 1 мільйону!

Найбільший в світі джекпот чекає вас

$ 174 мільйонів - найбільший на даний момент лотерейний джекпот. Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні! Бажаємо успіху, і, будь ласка, грайте відповідально.