Цифрові паспорти українців знову доступні в Дії - Мінцифри
Якщо у вас зникли із застосунку закордонний паспорт чи ID-картка, то відсьогодні, 16 березня, вони знову доступні в Дії.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України, передає "Еспресо. TV".
Від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили свою роботу в безпечному місці".
"Невдовзі в Дії підтягнуться інші ваші цифрові документи. Про це повідомимо в наших соцмережах. Нагадаємо, що Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із держреєстрів, які надійно захищені", - написали в Мінцифри.
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