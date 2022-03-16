Цифрові паспорти українців знову доступні в Дії - Мінцифри

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України, передає "Еспресо. TV".

Від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили свою роботу в безпечному місці".

"Невдовзі в Дії підтягнуться інші ваші цифрові документи. Про це повідомимо в наших соцмережах. Нагадаємо, що Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із держреєстрів, які надійно захищені", - написали в Мінцифри.

Нагадаємо, українці з областей, де тривають бойові дії, відтепер можуть отримати по 6500 грн, - Федоров

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