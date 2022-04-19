Ціна електроенергії для населення не зміниться до 31 жовтня
У міністерстві енергетики запевнили, що ціна електроенергії не буде змінюватися для населення до 31 жовтня 2022 року
Про це повідомляє Енергоатом.
Зазначається, що ціна становитиме 1,44 грн для тих, хто споживає до 250 кВт/місяць і 1,68 грн для тих, хто споживає більше електроенергії.
Також у міністерстві просять, при можливості, вчасно сплачувати комунальні послуги, адже справна робота системи електропостачання – це також наш енергетичний фронт.
- Додамо, що Київська міська державна адміністрація прийняла рішення заморозити до 31 травня тарифи на гарячу воду та опалення
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