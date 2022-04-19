Ціна електроенергії для населення не зміниться до 31 жовтня

Про це повідомляє Енергоатом.

Зазначається, що ціна становитиме 1,44 грн для тих, хто споживає до 250 кВт/місяць і 1,68 грн для тих, хто споживає більше електроенергії.

Також у міністерстві просять, при можливості, вчасно сплачувати комунальні послуги, адже справна робота системи електропостачання – це також наш енергетичний фронт.

Додамо, що Київська міська державна адміністрація прийняла рішення заморозити до 31 травня тарифи на гарячу воду та опалення

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