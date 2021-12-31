Ціна газу в Європі впала нижче $1 тис. на біржі ICE

Про це повідомляє "Укрінформ".



Зокрема на хабі TTF у Нідерландах ціна січневого ф'ючерсу знизилася до $995 за тисячу кубометрів.



Загальне зниження вартості газу впродовж дня склало майже 12%.



Нагадаємо, 21 грудня ціна на газ у Європі вперше в історії перевищила $2 тис. за тисячу кубометрів.



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