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Ціна газу в Європі впала нижче $1 тис. на біржі ICE

31 грудня, 2021 п'ятниця
09:50
Економіка газ

У четвер, 31 грудня, ціна на газ у Європі на біржі Intercontinental Exchange (ICE) вперше з 6 грудня впала нижче $1 тис. за тисячу кубометрів

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зокрема на хабі TTF у Нідерландах ціна січневого ф'ючерсу знизилася до $995 за тисячу кубометрів.

Загальне зниження вартості газу впродовж дня склало майже 12%.

Нагадаємо, 21 грудня ціна на газ у Європі вперше в історії перевищила $2 тис. за тисячу кубометрів.

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ціна на газ
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