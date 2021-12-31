Ціна газу в Європі впала нижче $1 тис. на біржі ICE
У четвер, 31 грудня, ціна на газ у Європі на біржі Intercontinental Exchange (ICE) вперше з 6 грудня впала нижче $1 тис. за тисячу кубометрів
Про це повідомляє "Укрінформ".
Зокрема на хабі TTF у Нідерландах ціна січневого ф'ючерсу знизилася до $995 за тисячу кубометрів.
Загальне зниження вартості газу впродовж дня склало майже 12%.
Нагадаємо, 21 грудня ціна на газ у Європі вперше в історії перевищила $2 тис. за тисячу кубометрів.
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