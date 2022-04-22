Ціна застосування ядерної зброї для Росії буде астрономічною, - Нуланд
США не виключають застосування Росією ядерної зброї, а тому доносять до президента РФ Путіна сигнал про те, що цей крок матиме абсолютно катастрофічні наслідки для нього та Росії
Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.
Вона зазначила, що Путін вже давав наказ вчиняти жахливі і наджорстокі воєнні злочини, а отже можливим є все і "треба бути готовими до використання Росією різних типів зброї з катастрофічними наслідками".
"Зараз ми – і не лише США, а й інші представники трансатлантичної спільноти – дуже наполегливо доносимо до Путіна сигнал про те, що цей крок буде катастрофою не тільки для України та для світу, але також це матиме абсолютно катастрофічні наслідки для самого Путіна і також для Росії", - сказала Нуланд.
Вона запевнила, що за такого катастрофічного сценарію Україну не залишать наодинці, оскільки використання такої зброї виведе ситуацію на принципово новий рівень.
"Можу лише запевнити: навіть у порівнянні з тими високими втратами, тією високою ціною, яку для Росії має нинішня агресія – у цьому випадку ціна дій Путіна буде просто астрономічною", - сказала Нуланд.
- Нагадаємо, Вікторія Нуланд Реактивні також заявила, що системи залпового вогню США уже надходять в Україну
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