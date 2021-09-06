Ціни на цукор знизяться до 22-25 грн/кг, — експерт

Таку позицію висловив Роман Сластьон, генеральний директор асоціації “Український клуб аграрного бізнесу”, в ефірі програми “Еспресо гаманець” з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.

“Зараз уже пару цукрових заводів почали роботу. Із 30 цукрових заводів, які цьогоріч планують виробляти цукор, ми очікуємо, що ціна знизиться десь до рівня 22-25 грн/кг. Це цілком можливо”, — сказав Сластьон.

Водночас, за його словами, ціни на цукор навряд чи опустяться нижче 20 грн/кг через низку факторів, у тому числі високі ціни на світовому ринку.