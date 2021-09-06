Ціни на цукор знизяться до 22-25 грн/кг, — експерт
В Україні найближчим часом ціни на цукор можуть знизитися до 22-25 грн/грн, але не нижче 20 грн/кг
Таку позицію висловив Роман Сластьон, генеральний директор асоціації “Український клуб аграрного бізнесу”, в ефірі програми “Еспресо гаманець” з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.
“Зараз уже пару цукрових заводів почали роботу. Із 30 цукрових заводів, які цьогоріч планують виробляти цукор, ми очікуємо, що ціна знизиться десь до рівня 22-25 грн/кг. Це цілком можливо”, — сказав Сластьон.
Водночас, за його словами, ціни на цукор навряд чи опустяться нижче 20 грн/кг через низку факторів, у тому числі високі ціни на світовому ринку.
-
Навесні цього року ціни на цукор зафіксувалися на рівні 24,5 грн/кг в очікуванні збільшення імпорту, повідомили у Міністерстві розвитку економіки та сільського господарства.
-
Минулоріч Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав розслідування ймовірної змови на ринку цукру — Комітет досліджував підвищення оптово-відпускних цін групою компаній "Астарта" та компанії "Радехівський цукор".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.8
Купівля 26.8Продаж 27.02
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.09
- Актуальне
- Важливе