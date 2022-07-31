"Цього тижня 18 людей відкликало документи": "добровольці" з Курської області вже не хочуть бути "добровольцями"

Про це повідомили в telegram-каналі ЧТД.

Батальйон російських окупантів "Сейм", як зазначається, займається підвозом пального, продуктів та запасів - "всього, що потрібно на передовій".

"Відомо, що туди набирають офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдатів, а тим, кому немає 60 обіцяють платити від 200 до 500 тисяч рублів на місяць (118 771 - 296 928 тисяч гривень)", - йдеться у повідомленні.

Як розповів підписник ЧТД, який працює у військовому комісаріаті Центрального та Сеймського округів Курська, заяви до батальйону подали 166 осіб. Але 18 людей подумали та відкликали документи. Пов'язано це, за його словами, з тим, що "люди бояться служити навіть у забезпеченні".

Це сталося після того, як українські військові почали масово бити з HIMARS по російськими складами та сховищами з пальним.

Станом на 17 липня 500 бурятів відмовилися воювати проти України.

21 липня стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення щонайменше 1793 російські військовослужбовці відмовилися воювати з Україною.

У збройних силах РФ спостерігається тенденція щодо звільнення значної частини особового складу, які проходили службу за контрактом.

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