"Цього тижня 18 людей відкликало документи": "добровольці" з Курської області вже не хочуть бути "добровольцями"
Оформлені як "добровольці" найманці з Курщини (РФ) відкликають свої документи з військового комісаріату в обласному центрі, бо бояться ударів українських військових у тил
Про це повідомили в telegram-каналі ЧТД.
Батальйон російських окупантів "Сейм", як зазначається, займається підвозом пального, продуктів та запасів - "всього, що потрібно на передовій".
"Відомо, що туди набирають офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдатів, а тим, кому немає 60 обіцяють платити від 200 до 500 тисяч рублів на місяць (118 771 - 296 928 тисяч гривень)", - йдеться у повідомленні.
Як розповів підписник ЧТД, який працює у військовому комісаріаті Центрального та Сеймського округів Курська, заяви до батальйону подали 166 осіб. Але 18 людей подумали та відкликали документи. Пов'язано це, за його словами, з тим, що "люди бояться служити навіть у забезпеченні".
Це сталося після того, як українські військові почали масово бити з HIMARS по російськими складами та сховищами з пальним.
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