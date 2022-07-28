Про це повідомляє телеграм-канал "Можем обяснить", з посиланням на дані Росстату.

У порівнянні з 2021 роком Росія втратила 600 тис., а з 2020-го – 1,1 млн жителів. Загалом населення країни скорочується з 2017 року, коли в РФ проживало 146,9 млн.

Однак ці цифри включають мешканців Криму і Севастополя, приєднання яких є нелегітимним. Без них статистика виглядає ще більш гнітючою. Якщо відняти 2,4 млн. жителів цих територій, то виходить, що Росія за кількістю населення повернулася до рівня 2012 року, коли в країні налічувалося близько 143 млн. осіб.

За даними Росстату, у країні продовжують вимирати села. Населення цих територій скоротилося до історичного мінімуму – 36,7 млн осіб. При тому, що тільки в грудні минулого року президент Володимир Путін запевняв, що "село сьогодні демонструє хороші показники" і обіцяв виділити гроші на реновацію шкіл та будівництво інфраструктури на селі.

Раніше повідомлялось, що в країні з початку 2022 року різко скоротилася кількість народжених — до 318,3 тис. дітей (роком раніше було 345,7 тис. осіб). Демограф Олексій Ракша припустив, що це може бути пов'язане з від'їздом майбутніх мам за кордон, а також з острахом вагітніти після вакцинації — її пік припав на липень 2021 року.

Демографи також припускають, що народжуваність і надалі падатиме — через війну та економічну кризу. За прогнозами у 2023-му може бути зафіксовано найнижчу кількість народжених із 1943–1944 років. А у мирний час – з кінця XVIII століття. Втрати через зниження народжуваності можна частково компенсувати військовими придбаннями — населення України можна буде включити до Росії.

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