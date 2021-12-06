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Цьогоріч українці взяли мікрокредитів на рекордні 50 млрд грн

6 грудня, 2021 понедiлок
13:07
Економіка грн

За перші три квартали 2021 року українські мікрофінансові організації (МФО) видали швидких кредитiв на суму 49 млрд грн - це на 261 млн більше, нiж за весь 2020 рiк

Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстру компаній та судового реєстру Опендатабот.

Зазначається, що кількість виданих в Україні кредитів зростає рік у рік: у 2019 році щомісяця в середньому видавалося 982,5 тис. кредитів, у 2020 - 1 млн кредитів, а в 2021 видається вже 1,2 млн. Проти попереднього року середньомісячна кількість оформлених кредитних договорів збільшилась на 20%.

За даними Опендатабот, найчастіше українці беруть кредити онлайн: 85% мiкрокредитних договорiв оформлюються через інтернет.

Крім цього, щороку заборгованість населення України перед мікрокредитними організаціям збільшується. Так, загальна сума боргу за 9 місяців 2021 року зросла на 5%. Наразі українці повинні сплатити МФО 15,6 млрд грн лише за протерміновані кредити.

У сервісі нагадали, що на початку 2021 року набули чинності зміни до закону про кредитування, що впливають на сферу мікрокредитних фінансових організацій. Розмір суми штрафів та пені не може бути більшим за два розміри отриманої людиною суми, якщо кредит більше однієї мінімальної заробітної плати (6, 5 тис. грн з 1 грудня 2021 року).

Це правило не поширюється на менші кредити. Тут, як і раніше, діє загальна норма - розмір штрафів і пені не може перевищувати 50% кредиту. 

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