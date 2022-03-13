ЦПД дав 7 порад, як допомогти дитині подолати переміщення під час війни
У Центрі протидії дезінформації дали 7 порад для батьків, які стикаються з проблемами при переїзді з дитиною
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Центру протидії дезінформації.
Як поводитись з дітьми у дорозі під час війни:
- Проговоріть, за можливості, куди ви їдете та чому. Озвучуйте станції під час дороги. Дитина відчуватиме, що ситуація під контролем.
- Запропонуйте взяти в дорогу улюблену іграшку, річ, предмет. Це дасть відчуття зв’язку з домом.
- Проговоріть правила поведінки в дорозі (на блокпостах поводитися тихо, не визирати з вікон і у жодному випадку не виходити з машини/автобусу).
- Важливо час від часу запитувати, чи хоче дитина їсти, пити, в туалет.
- Навчіть дитину проговорювати емоції звуками та через тіло. Наприклад, витягнути руки, стиснути кулаки, міцно заплющити очі від злості.
- Допомагайте опановувати втому. Щоб перемкнути увагу, запропонуйте дитині пограти в ігри.
- Дбайте про себе. Турбота про себе – це турбота і про ваших дітей.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе