ЦПД дав 7 порад, як допомогти дитині подолати переміщення під час війни

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Центру протидії дезінформації.



Як поводитись з дітьми у дорозі під час війни:

Проговоріть, за можливості, куди ви їдете та чому. Озвучуйте станції під час дороги. Дитина відчуватиме, що ситуація під контролем.

Запропонуйте взяти в дорогу улюблену іграшку, річ, предмет. Це дасть відчуття зв’язку з домом.

Проговоріть правила поведінки в дорозі (на блокпостах поводитися тихо, не визирати з вікон і у жодному випадку не виходити з машини/автобусу).

Важливо час від часу запитувати, чи хоче дитина їсти, пити, в туалет.

Навчіть дитину проговорювати емоції звуками та через тіло. Наприклад, витягнути руки, стиснути кулаки, міцно заплющити очі від злості.

Допомагайте опановувати втому. Щоб перемкнути увагу, запропонуйте дитині пограти в ігри.

Дбайте про себе. Турбота про себе – це турбота і про ваших дітей.

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