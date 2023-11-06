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Як приготувати цукати з гарбуза. Найсмачніший простий рецепт
Для цукатів краще обирати солодші сорти гарбуза, щоб додавати менше цукру. Якщо не маєте намірів їсти цукати оразу, тоді притрусіть їх цукровою пудрою й складіть у банку для подальшого зберігання в сухому місці
Інгредієнти для приготування цукатів з гарбуза:
-
гарбуз - 800 г
-
цукор - 400 г
-
вода - 100 мг
-
пів лимона
-
одна паличка кориці
-
цедра апельсина (за смаком)
Рецепт приготування цедри з гарбуза:
- нарізаємо кільцями гарбуз
- з кілець знімаємо шкірку
- ріжемо кожне кільце малими кубиками (до 3 см)
- змішуємо в сотейнику воду та цукор, вичавлюємо сік з половини лимона
- доводимо рідину до кипіння
- варимо на середньому вогні
- після закипання варимо ще 5 хв.
- складаємо кубики гарбуза в каструлю
- поливаємо їх звареним цукровим сиропом
- додаємо цедру апельсина, паличку кориці
- доводимо до кипіння всю гарбузову масу
- варимо ще близько десяти хвилин
- залишаємо каструлю до повного охолодження
- ставимо варитися знову за тим же принципом
- цю процедуру повторюємо три-чотири рази
- проціджуємо через сито гарячий сироп
- готовий сироп залишаємо для подальших кулінарних варіацій
- викладаємо кожен шматочок гарбуза на деко, застелене пергаментом
- залишаємо гарбуз на 2 години в духовці при температурі в 90 градусів
- після просушування гарбуз має бути пружним, м’яким та сухим
- коли цукати охолонуть - змішуємо їх із цукровою пудрою.
Смачного!
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