Ця війна показала використання танків у досить незвичних ситуаціях, - підполковник у відставці Саламаха
Микола Саламаха, підполковник у відставці, знавець бронетанкової техніки, зазначив, що два-три танки можуть виконувати завдання артилерії та стріляти на великі дальності
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Абсолютно всі країни тепер будуть займатися розвитком танків, тому що ця війна показала, як танки почали використовуватися у досить незвичних ситуаціях. Танки часто застосовувалися нами у якості артилерійських підрозділів, тобто 2-3 танки можуть виконувати завдання артилерії та стріляти на великі дальності",- пояснив підполковник у відставці.
Микола Саламаха зазначив, що такі приклади були особливо яскраві при обороні Києва, коли кілька танкових груп ЗСУ здійснювали артилерійські нальоти по переправах ворога у різних місцях.
"Працювала не тільки артилерія, а ще працювали танки. Тому, що захищеність танків набагато краща, ніж самохідних артилерійських установок. І коли ворог відкривав вогонь у відповідь, то шансів залишитися живими було набагато більше у танкістів, ніж в артилеристів", - зауважив знавець бронетанкової техніки.
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