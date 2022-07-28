Ця війна показала використання танків у досить незвичних ситуаціях, - підполковник у відставці Саламаха

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Абсолютно всі країни тепер будуть займатися розвитком танків, тому що ця війна показала, як танки почали використовуватися у досить незвичних ситуаціях. Танки часто застосовувалися нами у якості артилерійських підрозділів, тобто 2-3 танки можуть виконувати завдання артилерії та стріляти на великі дальності",- пояснив підполковник у відставці.



Микола Саламаха зазначив, що такі приклади були особливо яскраві при обороні Києва, коли кілька танкових груп ЗСУ здійснювали артилерійські нальоти по переправах ворога у різних місцях.



"Працювала не тільки артилерія, а ще працювали танки. Тому, що захищеність танків набагато краща, ніж самохідних артилерійських установок. І коли ворог відкривав вогонь у відповідь, то шансів залишитися живими було набагато більше у танкістів, ніж в артилеристів", - зауважив знавець бронетанкової техніки.

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