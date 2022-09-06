Ця війна триватиме або до перемоги, або до останнього українця, - журналіст Мустафін

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Олексій Мустафін.

"Головна помилка Путіна полягає в тому, що він не зрозумів, у що вв'язався. Він взагалі не розумів, куди він йде і проти кого починає свою спецоперацію. Ця людина, яка живе в бульбашці і живиться інформацією, яку йому приносять. Очевидно, що люди йому розповідали про якусь іншу Україну, яка існує у віртуальній реальності цих людей", - зазначив він.

Мустафін наголосив, що Україна завжди була іншою, ніж уявляв Путін, а також вона змінилась за останні 30 років, а особливо за останні вісім.

"Ми всі переконались в тому, до чого призводять спроби домовитися з росіянами. Якщо до цього вони використовували гібридні технології, то тут пряма, відкрита агресія і вона зустріла абсолютно такий же відвертий опір. Не можна виключати, що ворог захопить якісь території", - вважає журналіст.

На його думку, навіть у випадку захоплення Києва війна б не припинилась.

"Українці усвідомили особливість цієї війни - що вона екзистенційна. Ця війна за існування країни, існування українців як таких. Росіяни навіть не приховують своєї мети - знищити Україну та українців. Ця війна буде вестися до перемоги або до останнього українця. Так ведуться ці війни і, звичайно, ми хочемо, щоб ця війна закінчилась перемогою. Незалежно від того, яких втрат територій ми можемо зазнати на першому етапі. В нас немає іншого вибору, аніж перемогти в цій війні", - підсумував Мустафін.