Ця війна вирішує долю не лише України, а й усіх, хто має спільний кордон з Росією, - Зеленський у зверненні до парламенту Фінляндії

Про це Володимир Зеленський повідомив під час виступу у парламенті Фінляндії.

"Я впевнений, що ви розумієте – коли вони спробують вдертись у вашу країну – вони зроблять те ж саме й у вас, що й у нас у Бучі. Чого я вам точно не бажаю. Вони зроблять, як у Бучі, у всіх містах, куди зайдуть. Де їх керівництво вирішить, що це нібито частина їхньої імперії, а не земля іншого народу", - зазначив лідер України.

І навіть, якщо їхні солдати не знатимуть для чого воюють, вони будуть це робити. Бо ця ненависть і презирство до всього чужого у них зараз виховується на державному рівні.

"Ви уже бачили безглуздість та жорстокість вторгнення з Росії. І треба бути чесним, ця загроза для вас зберігається і надалі. І треба зробити все, щоби це не повторювалось знову. Війна Росії проти України вирішує зараз не тільки долю нашої держави, не тільки долю нашого народу, але всіх, хто має спільний кордон з Росією. Як і ви 83 роки тому, Україна має сміливість захищатись проти ворога, чиї сили значно переважають. Їх просто дуже багато у кількісному перерахунку, у них дуже багато техніки і дуже багато ракет і багато людей, яких можна кинути на війну. Також багато нафтодоларів, які витрачаються на пропаганду агресії. Але, як і ваша сміливість врятувала вашу державу, так і наша сміливість протистоїть цьому вторгненню. Протистоїть вже 44 дні, але ще треба багато зробити для перемоги", - додав президент.

Та на відміну від ситуації перед Другою світовою, зараз демократичний світ зрозумів, що не можна заплющувати очі на експансію тиранії.

"Та нам досі доводиться щоденно переконувати лідерів, що необхідні такі санкції проти Росії, які вона не зможе обійти і які точно зупинять її військову машину. Нам досі доводиться просити про необхідну зброю і нам досі відповідають, що ми ще повинні почекати літаки, протиракетні системи, танки, протикорабельну зброю. Чекати, коли ми щоденно втрачаємо сотні людей, коли десятки наших міст зруйновані. Коли більше, аніж 10 млн українців стали вимушеними переселенцями. Ми разом повинні зробити усе, щоби вони повернулися додому, щоби зупинити Росію, щоби зупинити війну, щоби в Україні знову був мир, а російські окупанти пішли геть з нашої території. І у мене є питання, чи є співучасниками загибелі наших людей, як ті, що вбивають їх, так і ті, які змушують нас чекати. Чекати найнеобхіднішого, чекати можливість себе захистити", - наголосив Володимир Зеленський.

Очільник України також зазначив, що щиро вдячний Фінляндії, за те, що вона не зволікала, коли почалося вторгнення Росії та попросив і надалі проявляти ініціативу у допомозі українському народу:

"Вдячний за те, що відразу прийшли нам на допомогу, що ухвалили історичне рішення про надання Україні оборонної підтримки, за те, що ви проявляєте принциповість. За те, що ви є одним з моральних лідерів антивоєнної коаліції. Але я прошу вас проявити ще більше лідерства, як на рівні ЄС так і в двосторонніх відносинах, щоби підтримати нашу боротьбу за свободу".

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, Зеленський виступив у парламенті Фінляндії і запропонував їй взяти участь у відбудові навчальних закладів та модернізації освіти у повоєнній Україні

Також нагадав, що нам потрібен санкційний "коктейль Молотова", повне ембарго на нафту або блокування доступу Росії до коштів за неї.

Фактично водночас з виступом Зеленського на державні сайти Фінляндії здійснено потужну DDOS-атаку.

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