Туфлі, черевики в стилі "мілітарі", чоботи, шпильки, ботильйони. Тренди жіночого взуття осінь-зима 2023/2024
Незалежно від того, чи ви шукаєте взуття для повсякденної прогулянки або готуєтеся до особливої події, правильний вибір може повністю трансформувати ваш образ
Черевики у стилі "мілітарі"
Високі черевики в стилі "мілітарі" — це один із головних трендів майбутнього сезону.
Фото: Getty Images
Надійна конструкція таких черевиків робить їх ідеальним вибором для повсякденного носіння. Вони створені, щоб витримувати активний спосіб життя та негоду.
Лаконічні чоботи
Якщо ви знайомі з напрямком "тихий люкс" (low-key luxury), що набирає популярність, тоді для вас - лаконічні чоботи. Естетика цього стилю полягає в класичному крої "поза часом", мінімалістичному дизайні та використанні найякісніших матеріалів. Лаконічні чоботи до коліна ідеально вписуються в цю модну концепцію low-key luxury. Скромність стилю передбачає зручність, а саме - невисокі підбори, позачасову естетику – завдяки класичному дизайну такі чоботи завжди актуальні, практичність - чудово захищають ноги в негоду.
Фото: Getty Images
Туфлі на шпильках
Найчуттєвіший тренд осіннього жіночого взуття — гостроносі туфлі і мюлі на шпильці.
Фото: з загально доступних джерел
Модні дизайнери представили нові інтерпретації шпильки, експериментуючи з фактурами (хутро, металевий блиск), вигином каблука, формою та висотою вирізу, декором (клепки, банти, пряжки, стрази) та його відсутністю.
Будь-які високі підбори візуально "витягують" ноги і збільшують зріст, роблячи фігуру більш пропорційною.
Ботильйони
Фото: Getty Images
Ботильйони займають проміжне положення між черевиками та чоботами. Ми вже бачили їх у числі весняних трендів 2023. Через сезон кількість ботильйонів на платформі збільшилася, а також з'явилися варіанти без каблука і "небезпечні" моделі з широкою халявою, що вимагають особливих навичок поєднання з іншими елементами вбрання.
Туфлі "Мері Джейн"
У трендах осіннього жіночого взуття переосмислення скромної вишуканості моделі Мері Джейн з 1902 року. Мода, як і раніше, надихається класикою, надаючи їй сучасний шик. Цього сезону ми бачимо дедалі більше варіантів із зручними ремінцями: це і модні "Мері Джейн" на платформі, і туфлі-гладіатори, і танго-туфлі.
Фото: з загально доступних джерел
Актуальні туфлі на осінь 2023: що нам пропонують одягати світові дизайнери?
Нові модні тренди від світових дизайнерів пропонують виходити за рамки і не боятися експериментувати. Але поряд з високими підборами та товстою підошвою актуальними також будуть практичні й зручні кросівки.
Фото: Getty Images
Основні тенденції модного взуття на осінь та зиму 2023 - 2024 року:
- груба платформа
- грубі високі підбори
- класична шпилька
- шнурівка
- квадратний мис
- козаки
- челсі
- лофери
- лаковане взуття
- колір металік
- спортивне взуття.
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