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Турчинов: Існування ООН втрачає будь-який сенс, доки РФ має можливість блокувати там рішення

16 березня, 2022 середа
11:13
Новини

Поки Росія буде членом Радбезу ООН з правом блокуючого голосу, в діяльності Організації Об’єднаних націй немає жодного сенсу. Про це сказав Олександр Турчинов у штабі територіальної обороні міста Києва

"Ця війна, – наймасштабніша після Другої Світової, довела недієздатність і неефективність більшості міжнародних організацій, головна мета яких – не допускати та зупиняти війну", – сказав він.

Турчинов пояснив, що гарні пропозиції та резолюції за відсутності дієвих заходів сьогодні нікому не потрібні: "Так, Генсек ООН навіть соромиться називати війну війною, а Росію – агресором".

"Поки Росія буде членом Радбезу ООН з правом блокуючого голосу, в діяльності Організації Об’єднаних Націй немає жодного сенсу", – наголосив він, порівнявши ООН з Лігою Націй.

"Організація, статут якої присвячений недопущенню військового конфлікту, – саме для чого вона була створена після Другої Світової Війни, сьогодні просто обмежується пустими резолюціями. Вибачте, для чого платити внески до цієї організації? Щоб вона існувала за рахунок коштів людей, які сьогодні вмирають під час бомбардувань? Прийшов час позбавити Росію привілеїв Радянського Союзу та можливості блокувати рішення чи переглядати сенс, доцільність і ефективність міжнародних організацій, які повинні працювати на недопущення війни та на локалізацію військових конфліктів", – резюмував Турчинов.

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