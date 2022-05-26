Туреччина заявила, що не збирається відмовлятися від російського газу
Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна на даному етапі не має наміру відмовлятися від закупівлі газу з Росії
Про це передає видання Sabah з посиланням на заяву Чавушоглу перед початком зустрічі глав МЗС НАТО у Берліні.
За його словами, Туреччина не має наміру відмовлятися від постачання природного газу з Росії, бо це неможливо з погляду енергетичної безпеки.
"Енергетичне питання обговорюватиметься між міністрами енергетики (Туреччини та Ізраїлю - ред.). Ми сказали, що якщо Ізраїль досягне обсягів газу для експорту до Європи, Туреччина стане єдиним економічним маршрутом (щоб це здійснити - ред.). У нас, Туреччини, немає проблем, і поки що немає рішення не купувати газ у Росії з погляду енергетичної безпеки", - сказав міністр.
- Нагадаємо, Європейські енергетичні компанії пішли на вимогу Росії плати за газ рублями, аби уникнути проблем із постачанням пального. Природний газ купуватимуть за допомогою нової платіжної системи. Вона передбачає створення двох рахунків у російському Газпромбанку та дає змогу Європі заявляти, що вона технічно платить за природний газ у євро, тоді як Росія зможе сказати, що отримує оплату в рублях.
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