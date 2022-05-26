Туреччина заявила, що не збирається відмовлятися від російського газу

Про це передає видання Sabah з посиланням на заяву Чавушоглу перед початком зустрічі глав МЗС НАТО у Берліні.

За його словами, Туреччина не має наміру відмовлятися від постачання природного газу з Росії, бо це неможливо з погляду енергетичної безпеки.

"Енергетичне питання обговорюватиметься між міністрами енергетики (Туреччини та Ізраїлю - ред.). Ми сказали, що якщо Ізраїль досягне обсягів газу для експорту до Європи, Туреччина стане єдиним економічним маршрутом (щоб це здійснити - ред.). У нас, Туреччини, немає проблем, і поки що немає рішення не купувати газ у Росії з погляду енергетичної безпеки", - сказав міністр.

Нагадаємо, Європейські енергетичні компанії пішли на вимогу Росії плати за газ рублями, аби уникнути проблем із постачанням пального. Природний газ купуватимуть за допомогою нової платіжної системи. Вона передбачає створення двох рахунків у російському Газпромбанку та дає змогу Європі заявляти, що вона технічно платить за природний газ у євро, тоді як Росія зможе сказати, що отримує оплату в рублях.

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