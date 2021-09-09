Twitter запустить функцію "Спільноти": як це працюватиме

Про це йдеться у блозі соціальної мережі.



Як працює нова функція:

користувачі Twitter матимуть змогу створювати спільноти, що будуть пов’язані з різними тематиками, наприклад, спільною любов'ю до собак, рослин, або ж щоденні прогнози погоди;

наразі функція доступна лише для користувачів iOS, але з часом нею зможуть скористатися усі;

ймовірно, що переглядати дописи спільноти зможуть усі, однак писати в групі матимуть змогу лише ті, кого запросив модератор;

так, в спільнотах будуть свої модератори, які слідкуватимуть за дотриманням правил в спільноті.

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Наразі, користувачі Android мають можливість лише читати твіти у спільнотах, але, звісно що, з часом функція створення спільнот стане доступною на всіх операційних системах.