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Twitter запустить функцію "Спільноти": як це працюватиме
Соціальна мережа Twitter розпочала тестування спільнот серед користувачів iOS
Про це йдеться у блозі соціальної мережі.
Як працює нова функція:
- користувачі Twitter матимуть змогу створювати спільноти, що будуть пов’язані з різними тематиками, наприклад, спільною любов'ю до собак, рослин, або ж щоденні прогнози погоди;
- наразі функція доступна лише для користувачів iOS, але з часом нею зможуть скористатися усі;
- ймовірно, що переглядати дописи спільноти зможуть усі, однак писати в групі матимуть змогу лише ті, кого запросив модератор;
- так, в спільнотах будуть свої модератори, які слідкуватимуть за дотриманням правил в спільноті.
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