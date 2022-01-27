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У 2021 році ФОПи сплатили рекордні 34,8 млрд грн єдиного податку

27 січня, 2022 четвер
18:10
Економіка податкова

У 2021 році ФОПи сплатили до держбюджету 34,8 млрд грн єдиного податку, що є рекордним показником за останні п'ять років

Про це повідомляє Opendatabot.

34,8 млрд єдиного податку за минулий рік перевищили показник 2020 року, коли з ФОПів зібрали 27,6 млрд грн, а також усі суми за попередні п'ять років.


Рекорд пояснюють тим, що дохід ФОПів збільшився, також зросла кількість нових підприємців, а відкриті ФОПи стали рідше закриватися. До кінця 2021 року в Україні з'явилося майже 2 млн бізнесів.

"Єдиний податок - це головний податок для ФОПів, який було введено задля спрощення ведення бізнесу та зниження податкового навантаження. Можливість перейти на спрощену систему передбачена для фізосіб-підприємців та юросiб, масштаби діяльності яких не перевищують визначені законом рамки за максимальним обсягом доходів та кількістю працівників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що останні ініціативи з фіскалізації, зокрема обов'язкове використання реєстратора розрахункових операцій або програмного реєстратора розрахункових операцій, направлені на виявлення реального об’єму доходів підприємця. Також ці заходи дозволяють виявити дотримання підприємцем законності використання спрощеної системи.
 

  • Нагадаємо, 17 грудня 2021 року представники руху із захисту прав фізичних осіб підприємців SaveФОП зібралися на протест на вулиці Грушевського під Верховною Радою. Вони вимагали ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
  • 17 грудня 2021 ВР провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів ще на один рік.
  • 25 січня учасники акції SaveФОП мітингували під будівлею Ради - до 5 людей відвели в автозаки, учасники акції підійшли до машин і між ними та поліцією відбулися сутички. Згодом учасники руху SaveФОП оголосили акцію протесту під ВР безстроковою.


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