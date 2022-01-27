У 2021 році ФОПи сплатили рекордні 34,8 млрд грн єдиного податку

Про це повідомляє Opendatabot.



34,8 млрд єдиного податку за минулий рік перевищили показник 2020 року, коли з ФОПів зібрали 27,6 млрд грн, а також усі суми за попередні п'ять років.





Рекорд пояснюють тим, що дохід ФОПів збільшився, також зросла кількість нових підприємців, а відкриті ФОПи стали рідше закриватися. До кінця 2021 року в Україні з'явилося майже 2 млн бізнесів.

"Єдиний податок - це головний податок для ФОПів, який було введено задля спрощення ведення бізнесу та зниження податкового навантаження. Можливість перейти на спрощену систему передбачена для фізосіб-підприємців та юросiб, масштаби діяльності яких не перевищують визначені законом рамки за максимальним обсягом доходів та кількістю працівників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що останні ініціативи з фіскалізації, зокрема обов'язкове використання реєстратора розрахункових операцій або програмного реєстратора розрахункових операцій, направлені на виявлення реального об’єму доходів підприємця. Також ці заходи дозволяють виявити дотримання підприємцем законності використання спрощеної системи.



Нагадаємо, 17 грудня 2021 року представники руху із захисту прав фізичних осіб підприємців SaveФОП зібралися на протест на вулиці Грушевського під Верховною Радою. Вони вимагали ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

17 грудня 2021 ВР провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів ще на один рік.

25 січня учасники акції SaveФОП мітингували під будівлею Ради - до 5 людей відвели в автозаки, учасники акції підійшли до машин і між ними та поліцією відбулися сутички. Згодом учасники руху SaveФОП оголосили акцію протесту під ВР безстроковою.



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