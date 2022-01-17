У 2021 році неплатоспроможні банки отримали 2,8 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.



"Надходження коштів до банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів, за підсумками 2021 року становили близько 2,8 млрд грн. Ця сума включає кошти від продажу активів та оренди майна банків, погашення кредитів і цінних паперів. Зокрема, надходження від продажу активів банків станом на 1 січня 2022 року склали близько 2,4 млрд грн", - йдеться в повідомленні.



Фонд гарантування вкладів у 2021 році провів понад 4 500 відкритих електронних аукціонів у системі Prozorro.Продажі. З них більше 300 аукціонів були результативними, із загальною сумою реалізації лотів 2,26 млрд грн. Крім цього, один лот було продано через торгову систему міжнародного радника ТОВ "ЕКСІТО ПАРТНЕРС І КОЕН УКРАЇНА" за 148 млн грн.



Зазначається, що минулого року найрезультативнішим став другий квартал, коли сума реалізації лотів сягнула 1,4 млрд грн. У цей період відбулися успішні аукціони з продажу: земельної ділянки "Родовід банку" в Києві – за 370 млн грн; головного офісу "Родовід Банку" у столиці – за 280,6 млн грн; пулу активів банку "Фінанси та Кредит" і "Дельта Банку", до складу якого увійшли права вимоги за кредитами юридичних осіб (частина з них у заставі НБУ) – за 269,1 млн грн.



Найуспішніші аукціони 2021 року за рівнем конверсії – з продажу нерухомого майна, зокрема: офісного приміщення "Місто Банку" – за 82,9 млн грн (конверсія 101%); 5 паркомісць (активів "Місто Банку") в Києві – за 2,9 млн грн (конверсія 169%); головного офісу "ВТБ Банку" разом із земельною ділянкою в місті Києві – за 294,3 млн грн (конверсія 110%).



Кошти, що надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду гарантування, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

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