У 2021 році в Україні висадили близько 240 млн дерев, - Держлісагентство

Про це повідомляє пресслужба відомства.



Цього року підприємства, які підпорядковуються Державному агентству лісових ресурсів України, висадили 240 мільйонів сіянців та саджанців. Крім того, на землях інших лісокористувачів висаджено додатково близько 9 мільйонів деревних рослин", - повідомив голова Держлісагентства Юрій Болоховець.



Найбільше сіянців висадили на Житомирщині - 51 млн. У Держлісагентстві наголошують, що 2020 року в цьому регіоні пожежа знищила 75 га лісу.



Також лідерами за кількістю посаджених сіянців є Волинь (23,3 млн), Рівненщина (29,5 млн), Чернігівщина (15,6 млн).



У лісостеповій зоні висадили 66,5 млн рослин. На Київщині посадили майже 20 млн дерев, на Полтавщині та Сумщині - майже по 10 млн, на Черкащині - 8,2 млн, на Вінниччині - 5,2 млн, на Харківщині - 6,2 млн, на Тернопільщині - 4,4 млн, на Хмельниччині - 3,7 млн.



У степових областях висадили 21,3 млн сіянців: на Луганщині - 6,6 млн, у Запорізькій області - близько 4,4 млн, на Кіровоградщині - 3,8 млн, на Херсонщині - 2,7 млн, на Дніпропетровщині - 1,6 млн, на Донеччині - майже 1 млн, на Миколаївщині - 636 тис., на Одещині - майже 500 тис.



У Карпатах посадили 30,3 млн дерев, 15,1 млн з яких - на Закарпатті, 8,1 млн - на Львівщині, по 3,5 млн - у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.



Восени 2021 року також висадили понад 9 млн дерев на землях інших лісокористувачів.



Як повідомили в Держлісагентстві, у 2022 році лісівники планують висадити близько 300 млн сіянців.

Нагадаємо, у червні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про реалізацію в Україні проєкту "Зелена країна", який передбачає збільшення площі лісів на 1 млн га впродовж десяти років.

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