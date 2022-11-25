У 2022-му на електронних біржах вже реалізовано деревини на загальну суму 13,1 млрд грн

Сировинна та переробна галузь деревини, незважаючи на повномасштабну війну та інші виклики розвивається та залишається однією з бюджето утворюючих в економіці України. Заявили учасники круглого столу “Функціонування ринку деревини та деревообробної галузі України у 2022 році”. Тільки від початку року “лісовики” отримали 13 мільярдів гривень від продажу деревини. А додатковий приріст доходу, завдяки конкуренції на електронних торгах ліцензованих товарних бірж перевищив 1,3 мільярди гривень.

“Лісогосподарські підприємства та переробні підприємства продовжують працювати і забезпечувати ринок сировиною. Продовжують забезпечувати людей заробітною платою. Надавати роботу і розвивати таким чином свою галузь. Ми детально аналізуємо поточну ситуацію, яка відбувається на світових ринках, бачимо тенденції, які відбуваються і продовжуємо працювати”, - зазначив перший заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Сотник.

Втім, викликів у “лісовиків” вдосталь. Один із них — падіння попиту на продукцію як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. А все через погіршення логістики, відсутність морського сполучення. Додалися й перебої електропостачанням. Тому господарства змушені знижувати ціни на сировину.

“Вартість сировини є одним з ключових питань для деревообробної галузі України. Для успішної її функціонування ціни на внутрішньому ринку повинні бути в одному тренді із цінами в сусідніх країнах. В Україні вже функціонує зрозумілий, доступний та ефективний біржовий ринок деревини. В ситуації, яку маємо сьогодні, потрібно дати саме учасникам ринку можливість визначати реальну вартість ресурсу, але виключно на конкурентних торгах. Саме тому ми повинні більш ефективно реагувати на коливання цін, більш ефективно і швидко реагувати на те, що би збільшувати якість нашого виробництва. І більш плідно працювати з представниками лісогосподарських підприємств і усіма представниками галузі”, - вважає Голова ГС “Асоціація деревообробних підприємств України” Павло Васильєв.

З липня минулого року торгівля деревинною сировиною відбувається виключно на ліцензованих товарних біржах, які безперебійно та ефективно функціонують сьогодні. Крім проведення конкурентних торгів аналізують випадки невиконання умов біржових контрактів. Управу на порушників знаходять, завдяки прискіпливому” моніторгингу, - запевняє заступник Гендиректора “Української енергетичної біржі” Констянтин Шевчук.

“Біржові торги є чесними і прозорими. Але деякі компанії намагаються маніпулювати на цьому. Ми всі ці схеми детально розбираємо. І застосовуємо певні санкції до порушників. Є випадки на жаль, вони ще трапляються, але ми намагаємося все це присікати. Застосовуємо санкції до тих таких компаній, які “заганяють” ціну і не виконують умови контрактів”, - каже Костянтин Шевчук.

“Хотілось би відзначити позитивний вплив на роботу галузі і запроваджену вищезазначеними біржами систему моніторингу укладених по закінченню проведених аукціонів договорів купівлі- продажу. Накладені за невиконання договорів санкції, позитивно впливають на подальшу роботу як лісокористувачів, які більш детально звертають увагу на роботу з покупцями, так і на покупців лісопродукції з точки зору не придбання на аукціонах продукції, яка потім фізично не забирається в лісгоспах . На мою думку, саме цей механізм робить роботу ринку лісової галузі більш прозорим та ефективним”, - додає його колега Руслан Вихор, Голова Сумської галузевої організації роботодавців деревообробної промисловості.

Дієвість системи моніторингу з боку товарних бірж підтверджують й представники асоціацій деревообробників, які приймали участь у заході. Всі учасники круглого столу впевнені у подальшому розвитку галузі.